Çevreye ateş açan şüphelilerin üzerinden sahte para ve uyuşturucu çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çevreye ateş açan şüphelilerin üzerinden sahte para ve uyuşturucu çıktı

Çevreye ateş açan şüphelilerin üzerinden sahte para ve uyuşturucu çıktı
Demirören Haber Ajansı / Hüseyin Bozok - Haberler | Güncel

HATAY'da çevreye silahla ateş açınca polis ekiplerince yakalanan 4 şüphelinin üzerinden sahte para ve uyuşturucu çıktı.

HATAY'da çevreye silahla ateş açınca polis ekiplerince yakalanan 4 şüphelinin üzerinden sahte para ve uyuşturucu çıktı.

Merkez Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde silahla ateş açma ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, H.K, Y.A, M.G ve H.K.'yi içinde bulundukları araçta yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında; 10 adet sahte 200TL ve 28 adet sahte 100 TL banknot olmak üzere toplam 4800TL sahte para ile 0,6 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alınarak haklarında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 'parada sahtecilik' suçundan adli işlem yapıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin Bozok

YAĞMUR, ARSADA BULDUĞU TABANCAYLA OYNARKEN ARKADAŞINI VURDU
YAĞMUR, ARSADA BULDUĞU TABANCAYLA OYNARKEN ARKADAŞINI VURDU
Bursa'da boş arsada tabanca bulan küçük kız kazayla arkadaşını vurdu
Bursa'da boş arsada tabanca bulan küçük kız kazayla arkadaşını vurdu
Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı
Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Emel Sayın Acun Ilıcalı Hande Ataizi
Spor Diego Şenol Güneş Okay Yokuşlu Roland Garros Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çevreye ateş açan şüphelilerin üzerinden sahte para ve uyuşturucu çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 15:10:35. #1.15#

title