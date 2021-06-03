Çevremizi Korumak ve İstikbale Bırakmak Hepimizin Ortak Görev ve Sorumluğudur
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Çevremizi Korumak ve İstikbale Bırakmak Hepimizin Ortak Görev ve Sorumluğudur

Çevremizi Korumak ve İstikbale Bırakmak Hepimizin Ortak Görev ve Sorumluğudur
Habermetre - Haberler | Toplum

5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, beraberindeki heyet ile birlikte Vali Seddar Yavuz'u ziyaret ettiler.

5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, beraberindeki heyet ile birlikte Vali Seddar Yavuz'u ziyaret ettiler.

Vali Yavuz'a çiçek takdiminde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, müdürlük olarak yürüttükleri çalışmalar ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenledikleri etkinlikler hakkında bilgi sunarak, kabullerinden dolayı teşekkür etti.

Yaşadığımız çevrenin bizlere emanet olduğunu belirten Vali Yavuz: "İlimizdeki çevre sorunlarının çözümü ve denetimi konusunda mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü personellerine teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Çevremizi görüp korumak ve istikbale bırakmak hepimizin ortak görev ve sorumluğudur. Sahip olduğumuz tabii güzelliklerle emsali olmayan ilimizi; doğal kaynakların bilinçli kullanıldığı ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştığı, yeşil ve tertemiz bir çevreyle gelecek nesillere bırakabilme temennisiyle bütün hemşehrilerimizin ve Aziz milletimizin Dünya Çevre Günü'nü kutluyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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