Çevreci öğretmen atıkları sanat eserine dönüştürüyor
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Çevreci öğretmen atıkları sanat eserine dönüştürüyor

09.03.2021 09:46 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:53

- Çevreci öğretmen atıkları sanat eserine dönüştürüyor Çöpe atmak yerine süs eşyası olarak kullanıyor Öğretmenlikten emekli olduktan sonra baba ocağı Manyas'a dönen Gülay Kurt, çöpe atılacak materyallerden değişik süs eşyaları yapıp, komşularına ve arkadaşlarına hediye ediyor.

- Çevreci öğretmen atıkları sanat eserine dönüştürüyor

Çöpe atmak yerine süs eşyası olarak kullanıyor

BALIKESİR - Öğretmenlikten emekli olduktan sonra baba ocağı Manyas'a dönen Gülay Kurt, çöpe atılacak materyallerden değişik süs eşyaları yapıp, komşularına ve arkadaşlarına hediye ediyor.

Yıllarca sınıf öğretmeni ve çeşitli okullarda idareci olarak görev yaptıktan sonra Manyas'a baba ocağına dönen Gülay Kurt, küresel ısınma ve çevre temizliğine dikkat çekmek maksadıyla birçok atık materyali çöpe atmak yerine, süs eşyası olarak değerlendiriyor. Boş cam şişelerden cips paketlerine, bebe biberonlarından üçlü elektrik prizlerine, fotokopi kağıtlarının ambalajına kadar her şeyi değerlendiren emekli öğretmen Gülay Kurt, "Bunları yapmaktaki gayem, kullan at modeline karşı gelmek, kullan at döngüsüne girmemek, kullandığımızı defalarca kullanma. Hayatımızda bir kırılma noktası oldu, kullan at modeli 1850'lerde başladı. Biz Türkiye olarak dünyadan daha az günahkarız, çevre konusunda dünya daha günahkar. Çevre konusunda her koyun kendi bacağından asılır diye bir şey yok. Kendi bacağından asılsa da sürüye zararı var. Çevre konusunda küresel felaket gelip bizi de bulacak. Bunlar plastik olduğu için küresel ısınmayı hızlandırıyor, küresel ısınma arttığı için buharlaşma fazla oluyor" dedi.

Gülay Kurt, son görev yaptığı İzmit'te TEMA Vakfı başkan yardımcısı olarak görev yaptığını anlattı.

Çevreci öğretmen atıkları sanat eserine dönüştürüyor
Çevreci öğretmen atıkları sanat eserine dönüştürüyor
Çevreci öğretmen atıkları sanat eserine dönüştürüyor
Çevreci öğretmen atıkları sanat eserine dönüştürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN ÖZAYDIN

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