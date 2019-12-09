Çevreci Komşu Kart'la Kasım sonu itibariyle 4 milyon 75 bin 317 TL puan

09.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:30

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye'nin ilk ve tek ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart'la ilçe sakinlerinin Kasım sonu itibariyle tam 4 milyon 75 bin 317 lira karşılığı puan kazandığını söyledi.



Muratpaşa Belediyesi'nin Nisan 2016'da pilot çalışma olarak başladığı ve 11 ay gibi bir sürede nüfusu 500 bine ulaşan ilçenin genelinde uygulanmaya başladığı Türkiye'nin ilk ve tek ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart'la ilçe sakinleri Kasım sonu itibariyle tam 4 milyon 75 bin 317 lira karşılığı puan kazandı. Belediye Başkanı Murat Uysal, Nisan 2016'dan bu yılın Kasım ayı sonuna kadar geçen dönemde ilçede 91 bin 839 evin Çevreci Komşu Kart sahibi olduğunu söyledi. 32 bin 434 hanenin ise cam, kağıt, metal gibi nitelikli atıkların geri dönüşümünü sağlayan projeye aktif olarak katıldığını aktaran Başkan Uysal, aynı süreçte evlerden toplanan atık miktarının ise 12 milyon 868 bin 815 kilogram olduğunu belirtti. Başkan Uysal, toplanan bu atıkların karşılığında Çevreci Komşu Kartlara yüklenen puanların 3 milyon 561 bin 850 liralık bölümünün ise anlaşmalı marketlerde, sinema salonlarında harcandığını söyledi.



Çevreci Komşu Kart'ın aile ekonomisi için bugüne kadar hiç olmayan bir maddi kaynak oluşturduğuna dikkat çeken Uysal, "Çevreci Komşu Kart'la komşularımız kazanırken doğa da kazandı" dedi. Nitelikli atıklarını geri dönüşümünü sağlayarak 103 bin 829 ağacın kesilmekten kurtulurken 551 bin 593 metrekare orman alanının korunduğunu dile getiren Başkan Uysal, bununla birlikte elektrik, benzin, su, demir, kömür tasarrufu da sağlandığına dikkat çekti.



İlk yılında birçok ödül



Çevreci Komşu Kart, Nisan 2016'da Memurevleri Mahallesi'nde pilot çalışma olarak başladı. 17 Mart 2017'de Başkan Uysal tarafından resmen tanıtımı yapılan Çevreci Komşu Kart henüz ilk yılında birçok ödülün sahibi oldu. 20'nci Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Çevre Hizmet Ödülü, 2'nci Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi Kongre Özel Ödülü'ne değer görülen Çevreci Komşu Kart, Kamu Teknoloji Platformu ve Harward Business Rewiew Türkiye tarafından düzenlenen 3'üncü Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı'nda ise 'sıra dışı başarı hikayesi' seçildi. Projenin Mayıs 2018'de ise Türk ve Patent Marka Kurumu'nca 'marka tescili' yapıldı. Çevreci Komşu Kart, 2018 yılının başında içerdikleri radyoaktif maddeler, tozlar, halojenli bileşikler, ağır metaller gibi toksik maddeler nedeniyle çevre ve insan sağlığına ciddi ölçüde zarar veren elektronik atıkları, kısaca e-atıkları da kapsamına aldı. Mart 2019'da ise Muratpaşa'da atık yağlar Çevreci Komşu Kart kapsamında toplanmaya başlandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA