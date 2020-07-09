"Çevreci cami" cemaatinin desteğiyle güzelleşiyor
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"Çevreci cami" cemaatinin desteğiyle güzelleşiyor

Edirne'de, Sultan 2. Murad Han tarafından Tunca Nehri kıyısında 1434 yılında yaptırılan Dar-ül Hadis Camisi'nin bahçe işleri ve peyzaj çalışması, imam ve cemaat iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

09.07.2020 16:35 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:41

Edirne'de, Sultan 2. Murad Han tarafından Tunca Nehri kıyısında 1434 yılında yaptırılan Dar-ül Hadis Camisi'nin bahçe işleri ve peyzaj çalışması, imam ve cemaat iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

Bahçe düzenlemesi, temizliği ve bahçesindeki evcil hayvanlarla farklı bir görünüme sahip olan cami, ibadet ve ziyarete gelenlere adeta bir yaşam alanı sunuyor.

Perşembe günleri, cami imamı Doğa Erkol ve cemaatin iş birliğinde yapılan ot biçme, çiçek ve ağaç budama çalışmalarıyla tarihi cami, hem cuma namazı hem de hafta sonları yaşanan ziyaretçi akınına hazır hale getiriliyor.

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin "en çevreci camisi" ödülüne layık görülen cami, ödülü yeniden kazanmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Cami imamı Doğa Erkol, gazetecilere yaptığı açıklamada, cemaatinin verdiği destekle ata yadigarı camiyi en güzel şekilde geleceğe taşıdıklarını söyledi.

Cami cemaatinin gönüllü olarak bahçe düzenlemesinde çalıştığını belirten Erkol, "Cemaatimizle birlikte güzel çalışmalar yapıyoruz. Camimiz daha önce 9 kez ödül aldı, bu ödülü yeniden kazanmak ve camimizi en güzel hale getirmek için samimi bir çalışma yürütüyoruz." dedi.

Cemaatle el ele verdiklerini vurgulayan Erkol, her perşembe günü bahçe düzenlenmesi yaptıklarını ve camiyi cuma namazı ve hafta sonuna hazır hale getirdiklerini kaydetti.

Cami cemaatinden Uğur Doyran, küçük yaşlarından itibaren caminin bakım çalışmalarına katıldığını ifade etti.

Caminin güzelleşmesi için çaba sarf ettiklerini dile getiren Doyran, "Boş saatlerimizde camide gerek duyulan işlere yardım ediyoruz. Bedenen ve zihnen elimizden geleni yapıyoruz. Çimleri biçiyoruz, ağaç buduyoruz ve çiçek ekiyoruz." diye konuştu.

Cami cemaatinden 86 yaşındaki Hasan Pehlivan da caminin bahçe işlerine 20 yıldır yardım ettiğini dile getirdi.

'Çevreci cami' cemaatinin desteğiyle güzelleşiyor

Kaynak: AA

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