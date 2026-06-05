Kavukkavla Yığılca sapağı yeniden yapılıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sık sık trafik kazalarıyla gündeme gelen ve vatandaşların "ucube kavşak" olarak adlandırdığı Kavukkavla Yığılca Sapağı'nda düzenleme çalışmaları başladı.

Alaplı ile Yığılca bağlantı noktasında bulunan ve son dönemde art arda yaşanan kazalar nedeniyle kamuoyunda tepki çeken kavşakta, Karayolları ekipleri tarafından yeni düzenleme çalışmaları yürütülüyor.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Altan Güngör ve Karayolları Genel Müdürlüğü Daire personeli Ahmet Faruk Akyüz'ün girişimleriyle başlatılan çalışmalarda, kavşağın daha güvenli hale getirilmesi hedeflendiği belirtildi.

Yapılan incelemelerde, mevcut kavşakta standart dışı sağa dönüşlerin kazalara neden olduğu değerlendirilirken, bölgeye sürücüleri önceden uyaracak yeni sağ dönüş levhaları ve yönlendirme işaretlerinin yerleştirileceği öğrenildi.

Karayolları ekiplerinin bölgede yürüttüğü çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Selçuk Köksal, kısa süre içerisinde yeni uyarı levhalarının yerleştirileceğini belirterek, kavşaktaki riskin azaltılması için gerekli adımların atıldığını ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı