Zonguldak’ta sağanak etkili oldu, vatandaşlar saçak altlarına sığındı

Zonguldak'ta Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından şehir merkezinde aralıklarla etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına sığınarak yağışın dinmesini bekledi.

Kent merkezinde gün boyunca aralıklarla devam eden yağmur, zaman zaman şiddetini artırdı. Kısa süre içerisinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar yollarda biriken suların arasından ilerlerken, dışarıda bulunan vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar iş yerlerinin ve binaların saçak altlarına sığınarak yağışın geçmesini bekledi. Yağmurun bazı aralıklarda çok şiddetli şekilde etkili olduğu, ardından kısa süreliğine durduğu gözlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Zonguldak için yapılan uyarıda, yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar ile yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kentte yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı