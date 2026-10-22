Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak'ta aşırı yağış sonrası istinat duvarı çatladı, yolda heyelan başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta aşırı yağış sonrası istinat duvarı çatladı, yolda heyelan başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta aşırı yağışların ardından Alaplı-Ormanlı kara yolunun Büyük Tekke köyü mevkisindeki istinat duvarında çatlak ve hasar oluştu. Yolda heyelan ve çökmeler başlarken yıkılma tehlikesi nedeniyle sürücüler uyarıldı; Karayolları ekiplerinin onarım yapması bekleniyor.

Zonguldak'ta etkili olan aşırı yağışların ardından Alaplı-Ormanlı kara yolunun Büyük Tekke köyü mevkisinde bulunan istinat duvarında çatlaklar ve hasar oluştu. Yolun bazı bölümlerinde heyelan ve çökmelerin başlaması, sürücüler açısından tehlike oluşturuyor.

Yağışların ardından istinat duvarında büyük çatlaklar oluşurken, bazı bölümlerinde parçalanmalar görüldü. Duvarın bulunduğu yol kesiminde ise toprak kayması ve çökmelerin başladığı gözlendi.

İstinat duvarında yıkılma tehlikesi

Duvarın mevcut durumunun olası yeni yağışlarla birlikte daha büyük bir tehlikeye dönüşmesinden endişe ediliyor. Özellikle ağır tonajlı araçların da kullandığı kara yolunda sürücülerin dikkatli olmaları istendi.

Bölgede meydana gelen hasarın büyümeden giderilmesi için Karayolları ekiplerinin inceleme ve onarım çalışması yapması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
HSK, 3 ilçenin yargı çevrelerini yeniden belirledi

HSK kararı yürürlüğe girdi! 3 ilçenin yargı çevresi değişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi

İstanbul'da polis ekiplerine silahlı saldırı
Dünyayı korkutan açık! Devlet siteleri bir bir kapanıyor

Dünya diken üstünde! Bir bir kapatıyorlar
Fon krizinde kritik karar! İlk 5 madde Meclis'ten geçti

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren karar! Meclis'te ilk adım atıldı
TOKİ'den 61 ilde büyük arsa satışı! Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor

Cebinde 400 bin lirası olanlar yaşadı
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i 10 kişi kalan Inter'e boyun eğdi

Rakibi 10 kişi kaldı diye sevindiği sırada şoku yaşadı
Merve Boluğur’dan hamilelik iddialarına esprili yanıt: Mucize bebek

Merve Boluğur’dan hamilelik iddialarına yanıt: Mucize bebek
Babasının mal paylaşımına tepki gösterdi: Çalışmak istemiyorum, bana daha çok ver

Mal paylaşımında ortalık karıştı! Kızının talebi şaşkına çevirdi