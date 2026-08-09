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Zonguldak'ta Denize Giriş Yasaklandı

Zonguldak'ta Denize Giriş Yasaklandı
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Zonguldak Valiliği, olumsuz hava şartları ve tehlikeli dalga oluşumları nedeniyle 9-10 Ağustos tarihlerinde il genelinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Vatandaşların can güvenliği için alınan karar, sahil şeridinde kolluk kuvvetleri ve cankurtaranlar tarafından denetlenecek.

Zonguldak Valiliği, olumsuz hava şartları ve denizdeki tehlikeli dalga oluşumları nedeniyle bugün ve yarın (9-10 Ağustos ) il genelinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Zonguldak'ta etkili olması beklenen olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle yetkililer harekete geçti. Zonguldak Valiliği, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla il genelindeki plaj ve sahillerde denize girişlere kısıtlama getirdi.

Valilikten yapılan resmi açıklamada, Karadeniz'de yaşanabilecek tehlikeli akıntı ve dalgalanmalara dikkat çekilerek, "Vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması amacıyla Valiliğimizce 9 Ağustos 2026 Pazar ve 10 Ağustos 2026 Pazartesi günlerinde denize girişler yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, vatandaşların ve tatilcilerin kendi güvenlikleri açısından belirtilen tarihlerde yasağa kesinlikle riayet etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Yasağın sahil şeridi boyunca kolluk kuvvetleri ve cankurtaran ekipleri tarafından denetleneceği öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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