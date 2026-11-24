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Zonguldak'ta etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle Çaydamar ve Üzülmez derelerinin taşıdığı alüvyonlar limanın rengini değiştirdi. Karadeniz'de oluşan dalgalar ise zaman zaman dalgakıranları aştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak yağış uyarısında bulunduğu Zonguldak'ta sağanak etkisini sürdürüyor. Yağışlarla birlikte Çaydamar ve Üzülmez derelerinin taşıdığı alüvyonların denize ulaşmasıyla Zonguldak Limanı'nın suyu sarıya döndü. Limanın dışında ise Karadeniz'de oluşan dalgaların zaman zaman dalgakıranları aştığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların gece saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşmesi beklenirken vatandaşlar sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı