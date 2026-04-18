Roma İmparatoru Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kale surlarında çökme yaşandı

Roma İmparatoru Sezar'ın 'Geldim, gördüm, yendim' dediği kale surlarında çökme yaşandı
Tokat'ın Zile ilçesindeki tarihi Zile Kalesi'nde etkili olan yağışlar nedeniyle surlarda kısmi çökme yaşandı. Yaşanan hasar, tarihi yapının korunmasına dair endişeleri artırdı.

Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan ve tarihi önemiyle bilinen Zile Kalesi'nde, son günlerde etkisini artıran yağışlar nedeniyle kısmi çökme meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde yer alan ve Anadolu'nun tek dolgu kalesi olma özelliğini taşıyan tarihi yapının kuzeydoğu bölümündeki surlarda, şiddetli yağışların etkisiyle hasar oluştu. Surların bir kısmında meydana gelen çökme, bölgede tedirginliğe neden oldu. Tarihi kaynaklara göre, Roma İmparatoru Jül Sezar'ın, Zela Muharebesi sonrası "Veni, vidi, vici", Türkçe anlamıyla "Geldim, gördüm, yendim" sözlerini içeren mektubu yazdığı yer olarak bilinen kalede yaşanan hasar, yapının korunmasına yönelik endişeleri de beraberinde getirdi. İlk değerlendirmelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, hasarın boyutunun yapılacak detaylı incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Tarihi yapının korunması ve benzer risklerin önlenmesine yönelik çalışmaların başlatılması bekleniyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
