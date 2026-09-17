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Yurtta hava durumu

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Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay’ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Göller Yöresi ile Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarı ve yer yer altında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 25

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 30

Bursa: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 26

Adana: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 35

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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