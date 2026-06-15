Yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Akdeniz'in Toroslar kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Yurdun genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, (Ordu çevreleri ile Giresun kıyıları dışında) Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Hatay'ın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak ve mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 26
İstanbul: Az bulutlu ve açık 26
Bursa: Az bulutlu ve açık 30
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 32 - İSTANBUL