Yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, ülke genelinde kuzey, iç ve batı kesimler parçalı bulutlu, bazı bölgeler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, rüzgar hafif ve orta kuvvette esecek.
Ülke genelinde kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 31
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27
Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 - İSTANBUL