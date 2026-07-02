Burdur'da aracın içinde hareketsiz bulunan genç hastanede hayatını kaybetti

Burdur'da park halindeki bir otomobilin içerisinde hareketsiz halde bulunan 25 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Olay, saat 22.00 sıralarında Konak Mahallesi Pazar Cami Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devriye gezen gece bekçileri 15 DZ 797 plakalı park halindeki otomobilin içerisinde bir şahsın uzun süre hareketsiz yattığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin aracın kapısını açmasının ardından sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayati tehlikesinin bulunduğunu belirledi. Olay yerinde kalp masajı yapılan genç ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin yaptığı kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin Murat Kaplan (25) olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin araçta yaptığı incelemenin ardından otomobil otoparka çekildi.

İlk incelemelere göre Kaplan'ın vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadığı öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı