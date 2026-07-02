Haberler

Burdur'da aracın içinde hareketsiz bulunan genç hastanede hayatını kaybetti

Burdur'da aracın içinde hareketsiz bulunan genç hastanede hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da park halindeki bir otomobilde hareketsiz halde bulunan 25 yaşındaki Murat Kaplan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Burdur'da park halindeki bir otomobilin içerisinde hareketsiz halde bulunan 25 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Olay, saat 22.00 sıralarında Konak Mahallesi Pazar Cami Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devriye gezen gece bekçileri 15 DZ 797 plakalı park halindeki otomobilin içerisinde bir şahsın uzun süre hareketsiz yattığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin aracın kapısını açmasının ardından sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayati tehlikesinin bulunduğunu belirledi. Olay yerinde kalp masajı yapılan genç ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin yaptığı kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin Murat Kaplan (25) olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin araçta yaptığı incelemenin ardından otomobil otoparka çekildi.

İlk incelemelere göre Kaplan'ın vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadığı öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir

Türkiye'nin yıllardır beklediği müjdeyi vermek üzere
Diyanet'in Cuma hutbesinde 'Deniz Göktaş' detayı

Cuma hutbesine bile girdi
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi

Komşudaki kan donduran facianın nedeni belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

China Suarez, Icardi'yi terk etti! O mesajları görünce evden kaçmış

China Suarez, Icardi'yi terk etti! O mesajları görünce evden kaçmış
İsmail Kartal'ın en çok istediği isimdi! Anlaşma sağlandı

İsmail Kartal'ın en çok istediği isimdi! Anlaşma sağlandı
Depremin ardından gökyüzü kana büründü! Venezuela'daki görüntüler dehşet yarattı

Depremin ardından gökyüzü kana büründü! Kıyamet alameti mi
Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş

Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş
CHP'den AK Parti'ye geçen Mesut Özarslan'dan bomba itiraf

Mesut Özarslan'dan bomba itiraf: Parti çalışmalarına katılırdık ama...
Bir devir sona erdi! İspanya futbolunun efsanesi kramponlarını astı

Efsane futbolcu kramponlarını astı
Altında rüzgar tersine döndü

ABD'den gelen veri sonrası rüzgar tersine döndü