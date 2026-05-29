Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, ülke genelinde çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı hava etkili olacak. Doğu Karadeniz kıyıları ile birçok ilde yer yer kuvvetli yağış beklenirken, sıcaklıklar kuzey ve doğuda 5-7 derece azalacak.

Ülke genelinde çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik belenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ile Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa ) olarak eseceği bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 23

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 29

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 28

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
