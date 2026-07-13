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Yurtta hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini açıkladı.

Yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz (Sinop haric), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimler ile Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 32

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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