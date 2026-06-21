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Yurtta hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç ve kuzeydoğu kesimlerinde sağanak yağış beklendiğini, hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun iç ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun doğu kesimlerinde normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 26

İstanbul: Az bulutlu ve açık 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Samsun: Parçalı bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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