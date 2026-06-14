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Yurtta hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Yağışların doğu kesimlerde kuvvetli olacağı, sıcaklıkların batıda artıp doğuda düşeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Sakarya, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Malatya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacak. Rüzgar, genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 24

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 25

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 30

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor) 28

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah iç kesimleri, öğle saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 20

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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