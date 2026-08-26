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Jet Ski'ye Yunus Eşliği: Marmara'da Renkli Karşılaşma

Jet Ski'ye Yunus Eşliği: Marmara'da Renkli Karşılaşma
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarında Marmara Denizi’nde jet ski ile gezintiye çıkan Haydar Liman, denizde ilerlediği sırada iki yunus balığıyla karşılaştı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarında Marmara Denizi'nde jet ski ile gezintiye çıkan Haydar Liman, denizde ilerlediği sırada iki yunus balığıyla karşılaştı. Jet skiye bir süre eşlik eden yunuslar, ortaya renkli görüntüler çıkarırken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Marmara Denizi'nde keyifli bir gezinti yapmak için jet skiyle denize açılan Haydar Liman isimli vatandaş, bir anda karşısında iki yunus balığını gördü. Denizin üzerinde hızla ilerleyen yunuslar, bir süre jet skinin yanında yüzerek Liman'a eşlik etti.

Yunusların zaman zaman jet skiye oldukça yaklaşması renkli görüntülere sahne oldu. Liman da yaşadığı şaşırtıcı karşılaşmayı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Marmara'nın doğal güzelliği kamerada

İki yunusun jet skiyle birlikte ilerlediği anlarda denizin üzerinde ortaya çıkan görüntüler, Marmara Denizi'nin doğal yaşamını da gözler önüne serdi. Yunusların bir süre sonra uzaklaşarak gözden kaybolduğu anlar renkli görüntülere yansıdı.

Haydar Liman, Marmara Denizi'nde böyle bir karşılaşmayı beklemediğini belirterek yaşadığı anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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