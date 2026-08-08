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Yüksekova-Van yolunda çalışma nedeniyle uzun araç kuyruğu

Yüksekova-Van yolunda çalışma nedeniyle uzun araç kuyruğu
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Yüksekova-Van kara yolundaki Yeni Köprü Tüneli mevkisinde devam eden altyapı ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü veriliyor, uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşlar çalışmaların yoğun saatlerde yapılmamasını isterken, yetkililer trafik işaretlerine uyulması çağrısında bulundu.

Yüksekova- Van kara yolunda devam eden yol genişletme çalışmaları sırasında uzun araç kuyruğu oluştu.

Karayolları ekiplerince Yeni Köprü Tüneli mevkisinde yürütülen altyapı ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak tek şeritten verilirken, araç kuyrukları oluştu. Bölgedeki yolcular çalışmaların trafik yoğunluğunun az olduğu saatlere yapılmasını talep etti.

Yetkililer ise sürücülerin emniyet şeritlerini ihlal etmemelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını isteyerek, yolun en kısa sürede normal seyrine dönmesi için çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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