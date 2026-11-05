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Yüksekova'da yağışın ardından gökkuşağı belirdi, anlar cep telefonlarıyla kaydedildi

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Yüksekova'da yağışın ardından gökkuşağı belirdi, anlar cep telefonlarıyla kaydedildi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağış ve soğuk havanın ardından öğle saatlerinde yağmurun durmasıyla gökyüzünde gökkuşağı belirdi. İlçe semalarındaki renkli görüntüyü dışarıda bulunan vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağış ve soğuk havanın ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı görsel bir şölen sundu.

İlçede günlerdir aralıklarla devam eden yağışlı hava ve soğuk, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde etkisini artıran yağmurun ardından hava yerini güneşe bıraktı. Yağışın durması ve güneşin kendini göstermesiyle birlikte ilçe semalarında dev bir gökkuşağı oluştu. Doğanın bu renkli ve eşsiz manzarası, Yüksekova'da hayranlık uyandırdı. Göz alıcı renk cümbüşüne sahne olan o anları dışarıda bulunan vatandaşlar cep telefonlarıyla kayda alarak arşivledi. Gökyüzündeki güzel görüntüler kısa sürede ilgiyle izlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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