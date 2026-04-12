Yüksekova'da nisan ayında kar esareti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırarak kenti beyaz örtüyle kapladı. Vatandaşlar sürpriz bir şekilde karla karşılaştı, ancak yoğun sis ve buzlanma riski nedeniyle sürücülere dikkat edilmeleri uyarısı yapıldı.

Nisan ayına rağmen etkili olan yağışla birlikte ilçe merkezi yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Yüksekova'da gece boyu aralıksız süren yağış, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şiddetini artırdı. Kent merkezinde kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı ilçede, baharı bekleyen vatandaşlar güne sürpriz bir manzarayla uyandı. Kar yağışı nedeniyle ağaçlar, binalar ve park halindeki araçlar kar altında kalırken, ilçede güzel görüntüler de oluştu.

Yağışın beraberinde getirdiği yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürdü. Görüş mesafesinin azalması ve zeminde oluşan kar tabakası nedeniyle özellikle yokuşlu bölgelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Araçları karla kaplanan vatandaşlar, sabah saatlerinde kendi imkanlarıyla temizlik çalışması başlattı. Yetkililer, bölgede kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirerek sürücüleri uyardı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan sis ve gece oluşabilecek buzlanma riskine karşı zincirsiz yola çıkılmaması ve takip mesafesinin korunması gerektiği vurgulandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
