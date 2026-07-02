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Yüksekova'nın heybetli Cilo Dağı 12 ay boyunca kar yığınlarını barındırıyor

Yüksekova'nın heybetli Cilo Dağı 12 ay boyunca kar yığınlarını barındırıyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, Cilo Dağı'nın zirvesinde 12 ay boyunca erimeyen kar ve buzullar ile eteklerindeki yemyeşil ovaların oluşturduğu eşsiz iklim tezatlığıyla dikkat çekiyor. Bölge, doğa turizmi ve fotoğrafçılık için önemli bir merkez haline gelirken, huzur ortamıyla da ziyaretçilerini cezbediyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin saklı cenneti Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, coğrafi yapısının sunduğu eşsiz iklim tezatlığıyla güzel görüntülere sahne olurken, zirvelerinde 12 ay boyunca kar yığınlarını barındırıyor.

Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'nda, dört mevsim boyunca erimeyen buzullar ve metrelerce kar kütleleri kış mevsimini yaşatmaya devam ediyor. Cilo Dağı'nın dik yamaçlarında ve zirve noktalarında adeta zaman durmuşken, dağın hemen eteklerinde yer alan Yüksekova Ovası ve çevre köylerde ise tam bir doğa uyanışı yaşanıyor.

Eriyerek dağlardan aşağı süzülen kar suları, ovadaki tarım arazilerini ve meraları canlandırırken; ortaya çıkan rengarenk çiçekler, akarsular ve yemyeşil örtü görenleri büyülüyor. Bölge halkı, sabah saatlerinde karlı dağ manzarasını izlerken, öğleden sonra yeşillenen meralarda hayvanlarını otlatmanın keyfini çıkarıyor.

Aynı karede hem kışın beyazlığını hem de ilkbaharın canlı yeşilini görmek, fotoğraf tutkunlarını ve doğaseverleri de bölgeye çekiyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, coğrafyanın kendilerine görsel şölen sunduğunu belirterek, "Bir tarafa bakıyoruz metrelerce kar, başımızı diğer tarafa çeviriyoruz her yer yemyeşil, çiçek açmış. Dünyada çok az yerde görebileceğiniz bu iki mevsimi biz burada her gün bir arada yaşıyoruz. Yüksekova'nın bu güzelliği herkesin görmesi gereken cinsten" dediler.

Son yıllarda sağlanan huzur ortamıyla birlikte Cilo Dağları ve eteklerindeki Sat Buzul Gölleri, doğa turizminin ve dağcılığın yeni gözdesi haline geldi. Milli Park ilan edilen bölge; trekking (doğa yürüyüşü), kampçılık ve fotoğrafçılık faaliyetleri için eşsiz bir zemin sunuyor. Yüksekova'nın bir yanında kış turizmini, diğer yanında ise yayla turizmini andıran bu yapısı, bölge ekonomisine ve tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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