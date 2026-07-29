Yozgat’ta yaralı şahin tedavi altına alındı

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde doğada bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.

Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri doğadaki kontrolleri esnasında yaralı ve hareket edemez durumdaki şahini tespit etti. Şahinin gözünden yaralandığı için uçamadığı anlaşıldı.

Ekiplerce muhafaza altına alınan yaralı şahin gerekli bakım ve tedavisinin yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı