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Tarlalar mora boyandı, çiçekler resim tablosunu andırdı

Tarlalar mora boyandı, çiçekler resim tablosunu andırdı
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Yozgat'ın Çekerek ilçesinde nadasa bırakılan tarım arazilerinde kendiliğinden yetişen mor çiçekler, eşsiz bir görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları bu doğal manzarayı ölümsüzleştirmek için bölgeye akın ediyor.

Yozgat'ta nadasa bırakılan tarım arazilerinde kendiliğinden yetişen mor çiçekler, adeta mor bir örtü oluşturarak eşsiz manzaralar ortaya çıkardı.

Çekerek ilçesine bağlı Bayındırhüyük köyünde mevsim şartlarıyla birlikte nadasa bırakılan tarlalar, mor rengin hakim olduğu devasa bir çiçek denizine dönüştü. Doğanın sunduğu bu görsel şöleni kaçırmak istemeyen vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları ise manzarayı kaydetmek için tarlaların yolunu tutuyor.

Oluşan eşsiz manzarayı uzaktan fark edip o bölgeye gelen Süleyman Başkan, hayranlığını gizleyemedi. Manzarayı fotoğraflamak için özel olarak geldiğini belirten Başkan, şunları söyledi:

"Yoldan geçerken çok güzel görüntü gördüm. Uğradım, fotoğraf çekmek istedim. Çiçek orkide türünden mor çiçek. Çok güzel bir görüntüsü var. Tarlaların nadasa bırakıldığı zamanlarda kendiliğinden çıkar. Gün batımında karşıdan çok güzel görünüyor. Erinmedim bindim arabama geldim."

Doğal bir fotoğraf stüdyosuna dönen mor tarlaların, çiçeklerin solacağı döneme kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam etmesi bekleniyor. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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