Yozgat'ta bin 550 rakımlı Şebek Geçidi sonbahar renkleriyle dronla görüntülendi

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Yozgat'ın Aydıncık ile Sorgun ilçeleri arasında bulunan bin 550 rakımlı Şebek Geçidi, sonbaharın gelişiyle sarı, yeşil, kızıl ve kahverenginin farklı tonlarına büründü. Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan geçitteki ormanlık alanlar, sonbaharın renkleriyle eşsiz manzaralar oluştururken, doğanın sunduğu güzellikler dron kamerasıyla görüntülendi.

Sonbahar renkleri doğayı süsledi

İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yer alan Şebek Geçidi, zengin bitki örtüsü ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Sonbaharın etkisini göstermesiyle birlikte ağaçların yapraklarında meydana gelen renk değişimi, bölgedeki dağ yamaçlarına farklı bir görünüm kazandırdı. Yeşilin canlı tonları arasında sarı, kızıl ve kahverenginin oluşturduğu renk geçişleri, doğada adeta renk cümbüşü oluşturdu.

Farklı ağaç türleriyle dikkat çekiyor

Şebek Geçidi ve çevresindeki ormanlık alanlarda meşe, ardıç ve karaçam gibi ağaç türlerinin yanı sıra gürgen, yabani fındık, ahlat ve ıhlamur da bölgenin doğal bitki örtüsünde yer alıyor. Bölgede ayrıca, genellikle Karadeniz iklimiyle özdeşleştirilen doğu kayınının da yetişmesi dikkat çekiyor. Özellikle yüksek kesimlerin iklim ve bitki örtüsü özellikleri, bölgeye kendine özgü bir doğal görünüm kazandırıyor.

Havadan görüntülendi

Her mevsim farklı güzelliklere bürünen Şebek Geçidi, sonbaharda ortaya çıkan renkleriyle de görsel şölen sunuyor. Dron kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, ağaçlarla kaplı yamaçların sonbahar renkleriyle bütünleşmesi ve doğanın farklı tonları bir arada sunduğu manzara gözler önüne serildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı