Haberler

Yozgat'ta bin 550 rakımlı Şebek Geçidi sonbahar renkleriyle dronla görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ta bin 550 rakımlı Şebek Geçidi sonbahar renkleriyle dronla görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Aydıncık ve Sorgun ilçeleri arasındaki bin 550 rakımlı Şebek Geçidi'nde sonbahar renkleri ortaya çıktı. Sarı, yeşil, kızıl ve kahverengi tonlara bürünen ormanlık alanlar dron kamerasıyla görüntülendi.

Yozgat'ın Aydıncık ile Sorgun ilçeleri arasında bulunan bin 550 rakımlı Şebek Geçidi, sonbaharın gelişiyle sarı, yeşil, kızıl ve kahverenginin farklı tonlarına büründü. Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan geçitteki ormanlık alanlar, sonbaharın renkleriyle eşsiz manzaralar oluştururken, doğanın sunduğu güzellikler dron kamerasıyla görüntülendi.

Sonbahar renkleri doğayı süsledi

İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yer alan Şebek Geçidi, zengin bitki örtüsü ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Sonbaharın etkisini göstermesiyle birlikte ağaçların yapraklarında meydana gelen renk değişimi, bölgedeki dağ yamaçlarına farklı bir görünüm kazandırdı. Yeşilin canlı tonları arasında sarı, kızıl ve kahverenginin oluşturduğu renk geçişleri, doğada adeta renk cümbüşü oluşturdu.

Farklı ağaç türleriyle dikkat çekiyor

Şebek Geçidi ve çevresindeki ormanlık alanlarda meşe, ardıç ve karaçam gibi ağaç türlerinin yanı sıra gürgen, yabani fındık, ahlat ve ıhlamur da bölgenin doğal bitki örtüsünde yer alıyor. Bölgede ayrıca, genellikle Karadeniz iklimiyle özdeşleştirilen doğu kayınının da yetişmesi dikkat çekiyor. Özellikle yüksek kesimlerin iklim ve bitki örtüsü özellikleri, bölgeye kendine özgü bir doğal görünüm kazandırıyor.

Havadan görüntülendi

Her mevsim farklı güzelliklere bürünen Şebek Geçidi, sonbaharda ortaya çıkan renkleriyle de görsel şölen sunuyor. Dron kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, ağaçlarla kaplı yamaçların sonbahar renkleriyle bütünleşmesi ve doğanın farklı tonları bir arada sunduğu manzara gözler önüne serildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 32 sitede yayınlandı.
Beşiktaş'ta maç öncesi Vlahovic şoku! Serum bağlandı

Eyvahlar olsun! Vlahovic'e serum bağlandı
Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?

Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı!

Collin Gosselin’den annesine ağır suçlama: Beni iki yıl bodruma kilitledi

Televizyon yıldızının oğlundan ağır iddia: 2 yıl bodruma kilitlendim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahmut Tuncer’in şarkıcı kızı Gizem 26 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Ünlü türkücünün şarkıcı kızı Gizem resmen eridi! 26 kilo verdi
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş

Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Halk TV’nin firari patronu Mahiroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu hedef göstermesine CHP’den tepki

Halk TV'nin firari patronu hedef gösterdi! CHP'den tepki geldi
Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı

Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı
Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı

Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı
Soyguna girdi, tarihe geçti!

Soyguna girdi, tarihe geçti!
Halk TV'nin yayınının durdurulduğu an! İşte ekrana verilen program

Halk TV'nin yayınının durdurulduğu an! İşte ekrana verilen program