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Yoğun sis Çorum'da Ankara-Samsun kara yolunda görüş mesafesini 50 metreye düşürdü

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Yoğun sis Çorum'da Ankara-Samsun kara yolunda görüş mesafesini 50 metreye düşürdü Haber Videosunu İzle
Yoğun sis Çorum'da Ankara-Samsun kara yolunda görüş mesafesini 50 metreye düşürdü
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Çorum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, Ankara-Samsun kara yolunda görüş mesafesini yaklaşık 50 metreye kadar düşürdü. Sürücüler sis nedeniyle hızlarını düşürerek kara yolunda ilerledi.

Çorum'da etkili olan yoğun sis görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü.

Çorum'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis sebebiyle Ankara- Samsun kara yolunda görüş mesafesi yaklaşık 50 metreye kadar düştü. Sürücüler sis sebebiyle hızlarını düşürerek kara yolunda ilerledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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