Haberler

Yığılca’da Yedigöller grup yolu asfaltlanıyor

Yığılca’da Yedigöller grup yolu asfaltlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Yığılca’da devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyerek Yedigöller Grup Yolu’ndaki asfaltlama çalışmalarını takip etti.

Ak Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Yığılca'da devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyerek Yedigöller Grup Yolu'ndaki asfaltlama çalışmalarını takip etti.

Yığılca'da ulaşım altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen yol çalışmaları devam ediyor. AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Yedigöller Grup Yolu'nda sürdürülen asfaltlama çalışmalarını yerinde takip etti. Yaklaşık 15 köyü doğrudan birbirine bağlayan önemli güzergahta yol standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki köylerin ulaşım konforunun artırılması amaçlanıyor.

Milletvekili Ercan Öztürk, Yığılca'da yerleşim bulunan bölgelerde asfaltlanmamış yol bırakmamak için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Öztürk, "Yerleşim yeri olup da asfaltlanmamış yol bırakmadığımız Yığılca'mızda, hemşehrilerimizin duası ve desteğiyle hizmetlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Veyis Ateş tahliye edildi

40 yıl hapsi istenen ünlü gazeteci ilk duruşmada tahliye edildi
OVP sonrası yeniden hesaplandı! İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam

İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Seni özlüyoruz' diyen Fenerbahçeliye Osayi'den Türkçe yanıt: Bu yorumu unutma

"Seni özlüyoruz" diyen Fenerbahçeliye verdiği Türkçe yanıt olay oldu
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum

Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum

Skandal faul! Rakibin akciğeri ve boynu ezildi, VAR devreye bile girmedi

Rakibin akciğeri ve boynu ezildi, VAR devreye bile girmedi
İş yerinin önüne gönderdiler! Haraç vermeyen kardeşlere lokmalı ölüm tehdidi

Haraç vermeyen işletmenin önüne lokma aracı gönderdiler

Marmaray çıkışında üstünü değiştirdi: Keşke ülkemizde durumlar böyle olmasa

Marmaray çıkışında üstünü değiştirdi: Keşke ülkemizde...
Ibrahimovic babasına bu arabayı aldı! Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu

Babasına bu arabayı aldı! Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu
Dünyada dikkat çeken hareketlilik! Merkez bankaları altınlarını taşıyor

Tedirgin eden hazırlık! Ülkeler art arda aynı adımı atmaya başladı