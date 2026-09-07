Yığılca’da Yedigöller grup yolu asfaltlanıyor

Ak Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Yığılca'da devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyerek Yedigöller Grup Yolu'ndaki asfaltlama çalışmalarını takip etti.

Yığılca'da ulaşım altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen yol çalışmaları devam ediyor. AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Yedigöller Grup Yolu'nda sürdürülen asfaltlama çalışmalarını yerinde takip etti. Yaklaşık 15 köyü doğrudan birbirine bağlayan önemli güzergahta yol standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki köylerin ulaşım konforunun artırılması amaçlanıyor.

Milletvekili Ercan Öztürk, Yığılca'da yerleşim bulunan bölgelerde asfaltlanmamış yol bırakmamak için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Öztürk, "Yerleşim yeri olup da asfaltlanmamış yol bırakmadığımız Yığılca'mızda, hemşehrilerimizin duası ve desteğiyle hizmetlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı