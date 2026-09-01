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Mersin'de Biyolojik Mücadele Laboratuvarında 40 Bin Faydalı Böcek Üretildi

Mersin'de Biyolojik Mücadele Laboratuvarında 40 Bin Faydalı Böcek Üretildi
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Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Davultepe Böcek Üretim Laboratuvarında incelemelerde bulunarak, orman zararlılarıyla biyolojik mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Davultepe Böcek Üretim Laboratuvarında incelemelerde bulunarak, orman zararlılarıyla biyolojik mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Veysel Önen ile birlikte Davultepe Böcek Üretim Laboratuvarını ziyaret etti. Ormanlarda bulunan primer ve sekonder zararlılarla mücadelede önemli görev üstlenen biyolojik mücadele laboratuvarındaki çalışmaları inceleyen Kızıl, üretilen ve üretimi devam eden faydalı böcekler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Laboratuvarda 2026 yılı içerisinde biyolojik mücadele kapsamında 30 bin adet çam kese böceği yırtıcısı calosoma sycophanta, 2 bin kabuk böceği yırtıcısı thanasimus formicarius, bin 500 temnochila coerulea, 5 bin sedir yaprak kelebeği parazitoiti bracon hebetor, bin adet sedir yaprak biti yırtıcısı oenopia conglobata ile 500 coccinella septempunctata üretildi.

Öte yandan, çam kese böceği yumurta parazitoiti trichogramma embryophagum üretim çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Üretilen faydalı böceklerin orman zararlılarıyla mücadelede etkin şekilde kullanıldığını ifade eden Bölge Müdürü Zafer Kızıl, biyolojik mücadelenin ormanların sağlığının korunmasında büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Kızıl, yürütülen başarılı çalışmalar dolayısıyla laboratuvarın teknik personeline teşekkür ederek, çalışmalarında başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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