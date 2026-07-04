Yenidoğanlar Köyü'nde geleneksel aşure programı birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Yenidoğanlar Köyü Muhtarlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen aşure programı, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Alaplı Yenidoğanlar Köyü Merkez Mahalle Camii önünde düzenlenen programa köy halkının yanı sıra çevre köylerden gelen davetliler de yoğun ilgi gösterdi. Birlik, beraberlik ve dayanışma mesajlarının verildiği programda vatandaşlara aşure ikram edildi.

Yenidoğanlar Köyü Muhtarı Rıdvan Onay, yaptığı konuşmada gelenekleri yaşatmaya büyük önem verdiklerini belirterek, yedi yıldır köyün iki mahallesinde de aşure programlarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Onay, "Geçmişten gelen örf ve adetlerimizi yaşatacak şekilde programlarımızı düzenlemeye özen gösteriyoruz. Yemeklerimiz ve sofralarımız eski usule göre hazırlanıyor. İki gündür ablalarımız, büyüklerimiz ve gençlerimiz büyük emek veriyor. Bu yöntem daha zahmetli olsa da geleneklerimizi yaşatmaya değiyor. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek yıl da aynı birlik ve beraberlik içerisinde yeniden bir araya geliriz." dedi.

Köyde imece usulüyle iki köy konağı inşa ettiklerini ifade eden Onay, bu yapıların aşevi, köy konağı ve taziye evi olarak hizmet verdiğini belirtti.

Onay, "Kış aylarında cenaze sahiplerinin yedisi, kırkı ve senesi gibi programlar da bu binalarda yapılıyor. Diğer mahallemizdeki konağımız ise daha büyük kapasiteye sahip. Bu eserleri imece usulüyle yaptık. Köylülerimiz kalebodurundan sıvasına, boyasından diğer işlerine kadar herkes elinden gelen katkıyı sundu. Hayırsever vatandaşlarımız maddi destek verdi, devletimizin de önemli katkıları oldu. Başta Kaymakamımız, milletvekilimiz, İl Genel Meclisi üyelerimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu eserler insanlarımızın hayatını kolaylaştırıyor, birlik ve beraberliğimizi güçlendiriyor. Bundan dolayı mutluyum ve gururluyum. Köyümüz için daha nice güzel hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Şerife Akyol ise aşure geleneğinin nesilden nesile aktarılmasının önemine dikkat çekerek, "Her yıl aşure geleneğimizi sürdürüyoruz. Köyümüzde büyükten küçüğe herkes imece usulüyle bu programa katkı sağlıyor. Hazır yemek yerine her şeyi kendi ellerimizle hazırlıyor, eski usul sofralarda misafirlerimize ikram ediyoruz. Bu program birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden biridir. Maddi ve manevi destek veren, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bu geleneği uzun yıllar yaşatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Program, yapılan duaların ardından vatandaşlara aşure ikram edilmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı