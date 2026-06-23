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Yayla Gölü nilüferlerle renklendi

Yayla Gölü nilüferlerle renklendi
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Denizli Buldan Süleymanlı Mahallesi'ndeki 1150 rakımlı Yayla Gölü, açan nilüferler ve zengin biyolojik çeşitliliğiyle doğaseverler ile fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oldu. 466.5 dekar alanı kaplayan, 1. Derece doğal sit alanı olan göl, su seviyesindeki artış ve yaban hayatıyla dikkat çekiyor.

Buldan Süleymanlı mahallesinde bulunan Yayla Gölünde açan nilüferler, gölün güzelliklerine güzellik katıyor. 1150 rakımda bulunan ve habitatında çok sayıda endemik tür bitki, kuş ve hayvan çeşitliliğine ev sahipliği yapan Yayla Gölü, çok sayıda doğasever ve fotoğraf sanatçısının uğrak yeri oluyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından korunaklı alan ilan edilen ve 1. Derece doğal sit alanı olan Yayla Gölü 466.5 dekar alanı kaplıyor. Geçtiğimiz yıllara göre su seviyesinde kış ve bahar aylarında görülen yağışların ardından önemli miktarda artış gözleniyor. Göl çevresinde göç eden kuşların konaklama yeri olması ile birlikte yabani tavşan, domuz, oklu kirpi, porsuk, yeşilbaş ördek, ak pelikan, sakar meke gibi yabani hayvanlarında yaşam alanı olarak dikkat çekiyor.

Göl çevresinin yeşilliği, masmavi suları, kenarında otlayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların görüntüleri ve nilüferlerin de açmasıyla birlikte ortaya çıkan doyumsuz manzaralar, doğaseverlerin ilgisini çekiyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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