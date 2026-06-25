Haberler

Yaralı bulduğu yavru saksağan kahvaltı arkadaşı oldu

Yaralı bulduğu yavru saksağan kahvaltı arkadaşı oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir esnafın yaralı halde bulup sahip çıktığı saksağan yavrusu, bir ayda iş yerinin sevimli maskotu haline geldi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir esnafın yaralı halde bulup sahip çıktığı saksağan yavrusu, bir ayda iş yerinin sevimli maskotu oldu.

Turhal ilçesinde yaklaşık bir ay önce sabah saatlerinde iş yerini açan İlknur Bozdemir, dükkanın önünde yuvadan düşmüş ve yaralanmış halde bir saksağan yavrusu buldu. Kuşu ölüme terk etmeyen Bozdemir, tedavisini yaptırdıktan sonra bakımını üstlendi. Tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan saksağana "Karam" adını veren Bozdemir, onu adeta ailesinden biri gibi görmeye başladı. Bozdemir, her gün Karam'ı eliyle besliyor. İş yerine birlikte geldiklerini belirten Bozdemir, saksağanın kısa sürede dükkanın maskotu haline geldiğini ifade etti.

Karam'ı doğaya yeniden kazandırmak istediğini ancak ondan ayrılmanın da kolay olmadığını belirten İlknur Bozdemir, "Sabah kahvaltılarımızı beraber yapıyoruz. Masada gezmeyi çok seviyor. Masa kurulduğu zaman ilk işi hemen masaya gelmek oluyor. Sonra da beraber iş yerine geliyoruz. Buranın da maskotu oldu. Herkesi çok seviyor. Bunu nasıl uçuracağız onu hiç bilemiyorum. Alıştım da. İnşallah kendisi bir tur atıp tekrar geri gelir" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu

Ülke felaketi yaşıyor! 39 saniye arayla iki büyük deprem meydana geldi
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız

Trump iki büyük depremin ardından kahreden açıklamayı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi

TBMM tarihinde bir ilk! Evlendiler

Dünya Kupası'nda tarih yazan birileri var! İlk kez son 32 turuna yükseldiler

Buradan çivi gibi çaktı, ülkesine tarih yazdırdı
Erzurum'da katliam gibi kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri araçtan binbir güçlükle çıkardılar
Venezuela'da peş peşe 7.5 ve 7.2'lik depremler sonrası yer yarıldı

Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntü! Şehir ikiye bölündü
Maçın önüne geçtiler! Herkes onları konuşuyor

4 gollü çılgın maçın önüne geçtiler!

Göçmen çetesi 17 yaşındaki genci döverek öldürdü! O anları kaydedip paylaştılar

Göçmen çetesi 17 yaşındaki genci pusuya düşürüp vahşice öldürdü
Polislerin beklediği yasa, Meclis'ten geçti

Polislerin beklediği yasa, Meclis'ten geçti