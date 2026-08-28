Haberler

Erzurum'da iskan ve abonelik işlemleri için koordinasyon toplantısı

Erzurum'da iskan ve abonelik işlemleri için koordinasyon toplantısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Valisi Aydın Baruş başkanlığında, yapı kullanma izin belgeleri ve elektrik, su, doğalgaz abonelik işlemlerinin hızlandırılması amacıyla koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda bürokratik engellerin azaltılması, dijital entegrasyonun artırılması ve vatandaş mağduriyetlerinin önlenmesi için atılacak adımlar ele alındı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş'un başkanlığında, kentteki yapı kullanma izin belgeleri ve abonelik işlemlerinin hızlandırılması amacıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Erzurum Valiliği toplantı salonunda düzenlenen değerlendirme toplantısına, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile teknik heyet katıldı. Toplantıda, inşaat sektörü ve vatandaşları yakından ilgilendiren yapı kullanma izin belgesi (iskan) süreçleri ile elektrik, su ve doğalgaz gibi temel altyapı abonelik işlemlerinde yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi hedeflendi.

Bürokrasi Azalacak, Süreçler Hızlanacak

Vali Aydın Baruş başkanlığında yürütülen görüşmelerde, kurumlar arasında yürütülen çalışmalar detaylıca masaya yatırıldı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve işlemlerin daha hızlı, etkin ve koordineli şekilde ilerletilmesi adına atılacak adımlar belirlendi. Toplantıda, kurumlar arası bürokratik engellerin asgari düzeye indirilmesi ve dijital entegrasyon süreçlerinin artırılması yönünde görüş birliğine varıldı.

Toplantı, ilgili kurumların süreçlerin hızlandırılmasına yönelik karşılıklı görüş alışverişi ve planlamaların ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka 'Yükseklere kaçın' uyarısı

469 kişi öldü, şimdi de baraj patladı! Halka "Kaçın" uyarısı
FETÖ'nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da gözaltına alındı

Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bülent Arınç'tan dikkat çeken 'Süleymancılar' çıkışı: Masumiyet karinesi ihlal ediliyor

Bülent Arınç'tan dikkat çeken 'Süleymancılar' çıkışı
Çeşmeye yaklaştı, gördüğüne inanamadı: Hayratın anlamı ne?

Çeşmeye yaklaştı, gördüğüne inanamadı
Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Leao olmayınca eski yıldızına döndü

Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldız hayırlı uğurlu olsun

Sadece 36 saat dayanabildi! Diş hekimine verdikleri maaşa bakın

Sadece 36 saat dayanabildi! Diş hekimine verdikleri maaşa bakın
Hollanda’da Türk çalışanın başına gelenler pes dedirtti

Hollanda’da Türk çalışanın başına gelenler pes dedirtti
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu

Görüntüler kutsal topraklardan! Kaçacak yer aradılar
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 469'a yükseldi

Felaketin boyutu korkunç! Ölü sayısı arttı, yeni alarm verildi