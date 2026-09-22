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Yalova'da sağanak su birikintileri oluşturdu, Meteoroloji kuvvetli yağış için uyardı

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Yalova'da sağanak su birikintileri oluşturdu, Meteoroloji kuvvetli yağış için uyardı
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Yalova'da sabah başlayan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu; sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Meteoroloji, Yalova dahil Marmara'nın doğu kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı; yağışın bugün sürmesi bekleniyor.

Yalova'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da yağıştan korunmak için kapalı alanlara yöneldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yalova'nın da aralarında bulunduğu Marmara Bölgesi'nin doğu kesimleri için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yağışların bugün gün içerisinde etkisini sürdürmesi beklenirken, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji'nin Yalova için saatlik tahminine göre hava sıcaklığının gün içerisinde 21-23 derece arasında olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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