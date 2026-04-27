Yalova'da köprülü kavşakta çalışma nedeniyle trafik yoğunluğu

Yalova'daki Tonami Köprülü Kavşağı'nda bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Kocaeli- Yalova ile Yalova-Bursa kara yolu sınırları arasında yer alan Tonami Köprülü Kavşağı'nda köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları bugün itibarıyla başladı. İki hafta sürecek çalışmalar nedeniyle ilk etapta kavşağın Bursa istikameti trafiğe kapandı. Yolun trafiğe kapanması nedeniyle İzmit'ten Bursa yönüne seyreden araçlar uzun kuyruk oluşturdu.

Konuyla ilgili Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan D/575-01 Devlet Karayolu'nun 25+500 kilometresi üzerinde bulunan Tonami Köprülü Kavşağı'nda, köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Söz konusu çalışmalar, 27 Nisan 2026 tarihinde Kocaeli-Bursa istikametinde başlayacak olup yaklaşık 14 gün sürmesi planlanmaktadır. Çalışmalar süresince, trafiğe kapatılan istikamette ulaşım Tonami Kavşağı (köprü altı) üzerinden sağlanacaktır" denildi. - YALOVA

