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Van'da 'Şişkin Ay' Gökyüzünü Süsledi

Van'da 'Şişkin Ay' Gökyüzünü Süsledi
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Van’da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren ve halk arasında ’şişkin ay’ olarak bilinen evre, kentin tarihi ve doğal güzellikleriyle birleşerek görsel şölene dönüştü.

Van'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren ve halk arasında 'şişkin ay' olarak bilinen evre, kentin tarihi ve doğal güzellikleriyle birleşerek görsel şölene dönüştü.

Van'da yaz gecelerinin en dikkat çekici doğa olaylarından biri olan 'şişkin ay', kent semalarında oluşturduğu manzarayla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Gün batımının ardından doğu ufkundan yükselen ay, berrak gökyüzüyle birleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Van Gölü kıyıları, tarihi yapılar ve dağ siluetlerinin üzerinde yükselen parlak ay, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu. Şehrin farklı noktalarında gökyüzünü takip eden vatandaşlar, bu eşsiz anları cep telefonları ve profesyonel fotoğraf makineleriyle kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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