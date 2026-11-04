Van-Hakkari yolundaki Kurubaş Geçidi'nde sis ve yağmur görüş mesafesini düşürdü

Van'da etkili olan yağışlı hava, yüksek kesimlerde sisle birlikte kendini gösterdi.

Van- Hakkari kara yolu üzerinde bulunan Kurubaş Geçidi'nde sis ve yağmur nedeniyle görüş mesafesi düştü. Van ve çevresinde etkisini artan olumsuz hava şartları, yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Van ile Hakkari arasındaki en önemli karayolu geçiş noktası olan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi, yoğun sis ve sağanak yağmurun baskısı altında kaldı. Sisle birlikte etkili olan yağmur ise yolları kayganlaştırarak sürücüler için riskli anlar oluşturdu. Bölgeden geçen ağır tonajlı araçlar ve sürücüler, farlarını yakarak ve hızlarını düşürerek kontrollü bir şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı