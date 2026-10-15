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Van'da sıcaklık yaklaşık 10 derece düşünce sabah kent merkezinde sis etkili oldu

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Van'da sıcaklık yaklaşık 10 derece düşünce sabah kent merkezinde sis etkili oldu
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Van'da sıcaklığın yaklaşık 10 derece düşmesiyle sabah kent merkezinde yoğun sis etkili oldu; sis görüş mesafesini düşürüp kartpostallık görüntüler oluşturdu. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van için sarı kodlu uyarı yayımlayarak kuvvetli yağış ve toz taşınımına karşı uyardı.

Van'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte sabah saatlerinde kent merkezinde sis etkili oldu.

Hava sıcaklığının yaklaşık 10 derece birden gerilediği kentte, sabahın erken saatlerinde oluşan yoğun sis bulutu görüş mesafesini yer yer düşürürken, kent merkezinde seyirlik manzaralar ortaya çıkardı. Yoğun sis altında kalan yapılar ve caddeler kartpostallık görüntüler sunarken, ortaya güzel görüntüler çıktı. Sis, ilerleyen saatlerde havanın ısınmasıyla birlikte etkisini kaybetti.

Öte yandan Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van için sarı kodlu uyarı yayımlayarak kuvvetli yağış ve toz taşınımına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin edilirken; yağışların gece saatlerine kadar Muş, Bitlis, Hakkari'nin batı ilçeleri ile Van'ın Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar, Başkale ve Erciş ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, bölgede beklenen toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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