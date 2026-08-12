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Van'da Gün Batımı ve Doğumu Görsel Şölen

Van'da Gün Batımı ve Doğumu Görsel Şölen
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Van’da gün batımı ve gün doğumu, kentin eşsiz doğal güzellikleriyle birleşerek görsel şölen oluşturdu.

Van'da gün batımı ve gün doğumu, kentin eşsiz doğal güzellikleriyle birleşerek görsel şölen oluşturdu. Akşam saatlerinde güneşin Van Gölü üzerinde kaybolduğu anlar izleyenleri hayran bırakırken, sabahın ilk ışıkları ise Erek Dağı eteklerini aydınlattı.

Van, doğanın sunduğu eşsiz görsel şölenlerle ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Kentte günün her saati farklı bir güzelliğe bürünen gökyüzü, hem akşam hem de sabah saatlerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Akşam saatlerinde Van Gölü kıyısına gelen vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları, güneşin göl üzerindeki kızıl yansıması eşliğinde günü uğurladı. Gökyüzünün turuncu tonlarına büründüğü anlarda Van Gölü, kentin simgeleşen manzaralarından birine daha ev sahipliği yaptı. Geceyi takip eden ilk ışıklarla birlikte bu kez sahne Erek Dağı'na geçti. Erek Dağı'nın heybetli eteklerinden süzülen sabah güneşi, kenti aydınlatırken izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu. Dağın eteklerinde beliren gün doğumu manzarası, doğaseverler ve sabahın erken saatlerinde yola çıkanlar için unutulmaz bir an oluşturdu. Hem gün batımı hem de gün doğumuyla kartpostalları aratmayan görüntülere sahne olan Van, sunduğu bu doğal seyir zevkiyle bölgenin eşsiz güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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