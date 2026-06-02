Van'da renklerin dansı: Gelincikler ve sarı çiçekler görsel şölen oluşturdu

Van'da baharın gelişiyle kırmızı gelincikler ve sarı kır çiçekleri ovaları renklendirdi. Doğadaki bu renk cümbüşü yerli halk ve ziyaretçiler tarafından fotoğraflandı.

Van'da açan kırmızı gelincikler ve sarı çiçekler, doğada adeta renk cümbüşü oluşturdu.

Doğu Anadolu'nun göz bebeği Van, bahar ve yazın kesiştiği bu büyüleyici günlerde benzersiz bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Kentin uçsuz bucaksız ovaları, bu yıl sadece kırmızı gelinciklerle değil, onlara eşlik eden parlak sarı kır çiçekleriyle de bezendi. Kırmızı ve sarının yeşil örtü üzerindeki muazzam dansı, izleyenlere adeta bir görsel şölen sunuyor. Van Gölü havzası ve çevresindeki düzlüklerde yoğunlaşan bu renk cümbüşü, gökyüzünün mavisiyle birleştiğinde ortaya güzel manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu. Her yıl görsel bir şölene sahne olan Van ovaları, bu mevsim iki baskın rengin uyumuna tanıklık ediyor. Bir yanda zarafetiyle göz kamaştıran kıpkırmızı gelincikler, diğer yanda enerjisiyle iç ısıtan sarı çiçekler hem kentin stresinden uzaklaşmak isteyen yerel halkın hem de çevre illerden gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Kırmızı ve sarının uyumu bölgeyi ziyaret eden vatandaşlarca fotoğraflanarak ölümsüzleştirdi. Günün farklı saatlerinde değişen ışıkla birlikte ortaya çıkan manzaralar, fotoğraf tutkunları için de eşsiz görüntüler sundu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
