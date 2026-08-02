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Van’da itfaiye son 10 günde 239 yangına müdahale etti

Van’da itfaiye son 10 günde 239 yangına müdahale etti
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Van’da yaz mevsimiyle birlikte artış gösteren yangınlara karşı 13 ilçede görev yapan itfaiye ekipleri, 271 personel ve 32 aktif müdahale aracıyla son 10 günde 239 yangına müdahale etti.

Van'da yaz mevsimiyle birlikte artış gösteren yangınlara karşı 13 ilçede görev yapan itfaiye ekipleri, 271 personel ve 32 aktif müdahale aracıyla son 10 günde 239 yangına müdahale etti.

Yaz mevsimiyle birlikte artış gösteren yangınlara karşı 13 ilçede görev yapan İtfaiye Daire Başkanlığı ekipler, 271 personel ve 32 aktif müdahale aracıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. İhbarlara en kısa sürede ulaşan ekipler, yangınları kontrol altına alarak yerleşim alanları ile tarım arazilerine sıçramasını önlemek için yoğun mesai harcıyor. Ekipler, son 10 günde il genelinde meydana gelen 239 anız, ot ve bahçe yangınına hızlı ve etkin şekilde müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.

Yetkililer, anız yakmanın sadece yangın riskini artırmadığını, aynı zamanda toprağın verimli üst tabakasındaki faydalı mikroorganizmaları yok ederek organik madde miktarını azalttığını, tarımsal verimliliği olumsuz etkilediğini ve doğal yaşama ciddi zarar verdiğini belirtti. Kontrolsüz ateş yakılması ve yere atılan sigara izmaritlerinin de özellikle sıcak ve rüzgarlı havalarda büyük yangınlara neden olabileceğine dikkat çeken yetkililer, vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, muhtemel yangınların önüne geçilebilmesi için vatandaşların gerekli tedbirleri alması ve herhangi bir yangın görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi gerektiğini de hatırlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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