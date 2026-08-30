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Van'da Şiddetli Fırtına: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi

Van'da Şiddetli Fırtına: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi
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Van'da aniden bastıran sağanak yağışın ardından etkili olan kuvvetli rüzgar, özellikle Tuşba ilçesinde hasara yol açtı. Seyyid Fehim Arvasi KYK Öğrenci Yurdu'nun çatısı uçarken, çok sayıda bina çatısı zarar gördü ve ağaçlar devrildi. Yurt bahçesinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Van'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken, bazı binaların çatıları da zarar gördü.

Kentte hava sıcaklığının 33-34 derece seviyelerinde seyrettiği sırada aniden başlayan sağanak yağışın ardından etkili olan kuvvetli rüzgar, özellikle Tuşba ilçesinde hasara neden oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Seyyid Fehim Arvasi KYK Öğrenci Yurdu'nun çatısı, şiddetli fırtınanın etkisiyle uçtu. Çatı parçalarının yurt bahçesine savrulduğu olay sırasında bahçede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Fırtına nedeniyle kent genelinde çok sayıda çatının uçtuğu ve ağaçların devrildiği bildirildi. Yurtta meydana gelen hasarın ardından çatının yeniden yapılması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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