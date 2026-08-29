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Van’da dolunay büyüledi

Van’da dolunay büyüledi
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Van semalarında geceyi aydınlatan dolunay, ortaya çıkardığı eşsiz manzarayla görenleri büyüledi.

Van semalarında geceyi aydınlatan dolunay, ortaya çıkardığı eşsiz manzarayla görenleri büyüledi.

Van'da güneşin batımından hemen sonra gökyüzünde beliren dolunay, kente farklı bir atmosfer kazandırdı. Ayın parlak ışığı, özellikle Van Gölü çevresinde etkileyici görüntüler oluşturdu. Dolunay, Van'ın gece siluetine ayrı bir güzellik katarken, ay ışığının gökyüzünde oluşturduğu görüntü izleyenlere görsel şölen sundu. Gökyüzündeki bu etkileyici manzara, fotoğraf tutkunları için de kaçırılmayacak anlar oluşturdu. Van semalarında yükselen dolunay, gecenin sessizliğine adeta ışık kattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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