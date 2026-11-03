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Van Çaldıran'da odunlukta çıkan yangın yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle söndürüldü

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Van Çaldıran'da odunlukta çıkan yangın yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle söndürüldü
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Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Alikelle Mahallesi'ndeki bir odunlukta çıkan yangın, Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde ilçesine odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Alikelle Mahallesi'ndeki bir odunlukta meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangın ihbarını alan Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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