Vali Varol asırlık çınarlar ve şehit aileleri ile bir araya geldi

Aydın Valisi Dr. Osman Varol ve eşi Funda Varol, Anneler Günü dolayısıyla huzurevi sakinleri ile şehit ailelerini ziyaret ederek annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Anneler Günü kapsamında gerçekleştirilen programda ilk olarak Aydın Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaret edildi. Vali Dr. Osman Varol ve eşi Funda Varol, huzurevinde kalan büyüklerle bir araya gelerek sohbet etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette huzurevi sakinlerinin Anneler Günü kutlanırken, büyüklerin hayır duaları alındı. Program kapsamında daha sonra şehit Tevfik Ayhan Gençleşen'in eşi Dudu Özmen Gençleşen ziyaret edildi. Vali Varol ve eşi Funda Varol, şehit eşinin Anneler Günü'nü kutlayarak bir süre görüştü. Ziyarette, vatan uğruna can veren şehitlerin emanetlerinin her zaman baş tacı olduğu vurgulandı. Vali Varol ve eşinin bir sonraki durağı ise şehit Mehmet Sepetçi'nin eşi Dilek Sepetçi oldu. Burada da Anneler Günü tebriğinde bulunan Varol çifti, şehit ailesiyle yakından ilgilenerek taleplerini dinledi.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Başta şehit anneleri ve şehit eşleri olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor; sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu bir ömür diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı