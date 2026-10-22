Üzümlü Kaymakamı Hökelekli, selden etkilenen köylerdeki çalışmaları yerinde inceledi

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Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, sel felaketinden etkilenen Kureyşli Sarıkaya ve Çardaklı köylerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam Hökelekli, İl Genel Meclisi Başkanı Cavit Şireci ve İl Özel İdaresinin ilgili müdürleriyle selden etkilenen köyleri ziyaret etti.

Bölgede meydana gelen hasarlar ve devam eden müdahale çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Hökelekli, ihtiyaç duyulan çalışmaların koordineli şekilde sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı