Bursa'da 2.94 promil alkollü sürücü kaldırıma çıkıp gazeteciyi tehdit etti

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Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, kaldırıma çıkarak lastiğini patlattı. Olayı görüntüleyen basın mensubuna sinirlenen alkollü sürücü gazeteciyi tehdit etti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mekki C. yönetimindeki 16 BIF plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı. Yaşanan kazada otomobilin lastiği patladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün 2.94 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Önce tehdit etti, sonra çorbaya davet etti

Olayı görüntüleyen gazeteciyi gören alkollü Mekki C. gazeteciye dönerek, "Sana şimdi buradan bir tekme atarım. Benim lokantam var, gel çorba içelim" dedi. Ayakta duramayan alkollü sürücü, polisin de yardımıyla ekip otosuna bindirilerek, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araç ise otoparka çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı