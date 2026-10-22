Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa'da 2.94 promil alkollü sürücü kaldırıma çıkıp gazeteciyi tehdit etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde alkollü sürücü kaldırıma çıkarak lastiğini patlattı. Polis kontrolde sürücünün 2.94 promil alkollü olduğunu tespit etti; görüntü alan gazeteciyi tehdit eden sürücü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, kaldırıma çıkarak lastiğini patlattı. Olayı görüntüleyen basın mensubuna sinirlenen alkollü sürücü gazeteciyi tehdit etti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mekki C. yönetimindeki 16 BIF plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı. Yaşanan kazada otomobilin lastiği patladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün 2.94 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Önce tehdit etti, sonra çorbaya davet etti

Olayı görüntüleyen gazeteciyi gören alkollü Mekki C. gazeteciye dönerek, "Sana şimdi buradan bir tekme atarım. Benim lokantam var, gel çorba içelim" dedi. Ayakta duramayan alkollü sürücü, polisin de yardımıyla ekip otosuna bindirilerek, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araç ise otoparka çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özel okulda 5. kattan atladığı iddia edilen öğrenci hayatını kaybetti

Özel lisede kan donduran olay! Feci şekilde can verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu halini unutun! Eren Elmalı'nın yeni imajını görenler milli yıldızı tanıyamadı

Bu saçları unutun! Yeni imajını görenler milli yıldızı tanıyamadı
Şarj kablosunu sökmeden gaza bastı! Uyaranlara verdiği tepki şaşırttı

Araçtaki detayı fark eden kornaya bastı, kadının tepkisi pes dedirtti
Ankara'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı

Özel okulda skandal! Sınıf öğretmeni tutuklandı, suçlamalar hayli ağır
Osimhen Fransa’da füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladı

Buradan füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladı
Kağıthane’deki infazda “takip cihazı” şüphesi: Polis aracın altını inceledi

Kanlı saldırıda takip ihtimali! Otomobilin altı didik didik arandı

İran Basra Körfezi'nde 4 gemiyi aynı anda vurdu! Devrim Muhafızları'ndan ABD üslerine uyarı

İran 4 gemiyi aynı anda vurdu! Gemiler hâlâ yanıyor
Ayça Tekindor, 10 yıllık ilişkisinin ihanetle bittiğini anlattı: Beni aldattı, kızı hamile bıraktı

Ayça Tekindor sevgilisini ifşa etti: Beni aldattı, kızı hamile bıraktı