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Uşak Valisi Serdar Kartal, çevre ve göç müdürlüklerini ziyaret etti

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Uşak Valisi Serdar Kartal, çevre ve göç müdürlüklerini ziyaret etti
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Uşak Valisi Serdar Kartal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti. Kartal, iki kurumun müdürleriyle çalışmaları görüşüp yeni görevlerinde başarılar diledi.

Uşak Valisi Serdar Kartal, kentteki kamu kurumlarına yönelik ziyaretleri kapsamında Uşak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Uşak İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlk olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Kartal, İl Müdürü Muhammed Yusuf Orhan ile bir araya gelerek kurum tarafından yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve hizmetler hakkında bilgi aldı. Vali Kartal, Orhan'a yeni görevinde başarılar diledi.

Ardından Uşak İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Kartal, İl Müdürü Cihan Cavli ile görüşerek kurumun faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Vali Kartal, Cavli'ye de yeni görevinde başarılar dileyerek çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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