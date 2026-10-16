Uşak Valiliği, 17 Ekim'de kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı

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Uşak Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 17 Ekim Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Uşak Valiliğince sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Uşak ve Denizli çevrelerinde kuvvetli 17 Ekim Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışa dikkat çekildi.

Yapılan açıklamada; "Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı